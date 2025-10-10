cnt
Intel bringt neue Client-Prozessorgeneration
Quelle: Intel

Intel bringt neue Client-Prozessorgeneration

Intels kommende Panther-Lake-Prozessoren werden mit einem 2-Nanometer-Fertigungsverfahren in den USA hergestellt und eignen sich speziell für die KI-Nutzung. Die Marktverfügbarkeit wurde für Januar 2026 in Aussicht gestellt.
10. Oktober 2025

     

Der Chipkonzern Intel hat die kommenden Client-Prozessoren der nächsten Generation vorgestellt. Die Chips mit der Bezeichnung Intel Core Ultra Series 3 (Codename "Panther Lake") werden gänzlich in den USA gefertigt und sind Intels erste CPUs, die mit dem neuesten Fertigungsprozess namens Intel 18A hergestellt wurden. Das Herstellerungsverfahren arbeitet mit 1,8 Nanometern und soll 15 Prozent mehr Leistung pro Watt und eine um 30 Prozent höhere Transistordichte ermöglichen als das Vorgängerverfahren.

Die neuen Panther-Lake-Prozessoren arbeiten mit bis zu 16 Performance- und Efficient-Cores und liefern laut Intel eine um 50 Prozent höhere GPU-Performance als die Vorgängergeneration. Daneben sorgt ein balanced XPU Design für eine Next-Level-KI-Beschleunigung, die laut Herstellerangaben bis zu 180 TOPS zu erreichen vermag (Billionen Operationen pro Sekunde).


Erste SKUs mit den neuen Panther Lake CPUs sollen gegen Ende des Jahres verfügbar sein. Die breite Marktverfügbarkeit stellt Intel für den kommenden Januar in Aussicht. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Intel setzt künftig wieder auf Hyperthreading

 28. Juli 2025 - Intel-CEO Lip-Bu Tan gab am Rande der Verkündung der Quartalszahlen bekannt, dass in zukünftigen CPU-Generationen wieder Hyperthreading respektive Simultaneous Multi-Threading zum Einsatz kommen soll – weil der Verzicht darauf Wettbewerbsnachteile gebracht hätte.

Leak zeigt Intels neue CPU-Reihe Nova Lake

 17. Juni 2025 - Über einen Leak gibt’s Einblicke in die Ausstattung von Intels neuer Prozessorgeneration. Erstmals kommen demnach die bisher nur in Mobilgeräten verbauten LPE-Kerne auch in Desktops zum Einsatz.


