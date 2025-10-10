Intel bringt neue Client-Prozessorgeneration

Der Chipkonzern Intel
hat die kommenden Client-Prozessoren der nächsten Generation vorgestellt. Die Chips mit der Bezeichnung Intel Core Ultra Series 3 (Codename "Panther Lake") werden gänzlich in den USA gefertigt und sind Intels erste CPUs, die mit dem neuesten Fertigungsprozess namens Intel 18A hergestellt wurden. Das Herstellerungsverfahren arbeitet mit 1,8 Nanometern und soll 15 Prozent mehr Leistung pro Watt und eine um 30 Prozent höhere Transistordichte ermöglichen als das Vorgängerverfahren.
Die neuen Panther-Lake-Prozessoren arbeiten mit bis zu 16 Performance- und Efficient-Cores und liefern laut Intel eine um 50 Prozent höhere GPU-Performance als die Vorgängergeneration. Daneben sorgt ein balanced XPU Design für eine Next-Level-KI-Beschleunigung, die laut Herstellerangaben bis zu 180 TOPS zu erreichen vermag (Billionen Operationen pro Sekunde).
Erste SKUs mit den neuen Panther Lake CPUs sollen gegen Ende des Jahres verfügbar sein. Die breite Marktverfügbarkeit stellt Intel für den kommenden Januar in Aussicht.
(rd)