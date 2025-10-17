Intel-CPUs der 13. und 14. Generation werden spürbar teurer

Intel
soll die Preise seiner Prozessoren der letzten beiden Generationen deutlich erhöht haben, so ein Bericht
von "Toms Hardware". So sollen die Raptor-Lake- wie auch Raptor-Lake-Refresh-CPUs auf dem US-amerikanischen Markt um bis zu 10 Prozent teurer angeboten werden. Auf internationalen Märkten sind derweil Preissteigerungen bis zu 20 Prozent zu verzeichnen. Auch auf dem japanischen Markt habe man je nach CPU-Modell Preissteigerungen zwischen 5 und 20 Prozent feststellen können.
Ähnliches soll sich auch in Deutschland abspielen, wie "Winfuture" berichtet
. Je nach Prozessormodell wurden Preissteigerungen in wenigen Wochen von 40 Prozent und mehr festgestellt. Im Fall des Core i5-14400 kletterte der Endverkaufspreis gar um fast 70 Prozent.
Wie die Preisentwicklung
bei Digitec zeigt, macht sich eine ähnliche Preissteigerung auch in der Schweiz bemerkbar: So wurde derselbe Core i5-14400 Prozessor anfangs 2024 zum Preis von 229 Franken am Markt eingeführt. Bis zum vergangenen Sommer sank der Preis dann auf 132 Franken, wurde in den letzten Wochen seit dem ersten Oktober aber in mehreren Schritten auf 226 Franken angehoben, was einem Plus von über 70 Prozent.
(rd)