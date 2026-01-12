cnt
iPhone-User rüsten nur zögerlich auf iOS 26 auf
Quelle: Apple

iPhone-User rüsten nur zögerlich auf iOS 26 auf

Während bisherige iOS-Versionen vier Monate nach dem Release jeweils Nutzungsanteile von über 60 Prozent erzielten, kommt iOS 26 im Januar 2026 erst auf schwache 15 Prozent – sowohl global gesehen als auch in der Schweiz.
12. Januar 2026

     

Auch vier Monate nach der Freigabe von iOS 26 dümpelt der Marktanteil von Apples neuestem iPhone-Betriebssystem eher schwächlich dahin: Gemäss Nutzungszahlen von Statcounter hat iOS 26 im Januar 2026 weltweit insgesamt einen Anteil von 15 Prozent erreicht. Darin sind die Versionen 26.1 mit 10.59 und 26.2 mit 4,48 Prozent enthalten. Die Statcounter-Zahlen für die Schweiz ergeben ein ähnliches Bild. Offizielle Apple-Zahlen zur Nutzung von iOS 26 gibt es bisher nicht.


Diese Werte stehen im krassen Gegensatz zu den iOS-18-Marktanteilen vom vergangenen Jahr. Im Januar 2025 lag iOS 18 gemäss Statcounter nämlich bei 63 Prozent Anteil, was sich mit Apples eigenen Angaben (67 %) deckt. Vergleichbare Anteile waren zu Beginn des Folgejahres jeweils auch für frühere iOS-Versionen zu verzeichnen. Der bisher mangelnde Erfolg von iOS 26 dürfte zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass manche User dem neuen Liquid Glass Design eher skeptisch gegenüberstehen, auch wenn Apple gewisse Probleme der ursprünglichen Version inzwischen durch Updates gemildert hat. (ubi)
(Quelle: Statcounter)
(Quelle: Apple)


