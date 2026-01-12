iPhone-User rüsten nur zögerlich auf iOS 26 auf

OpenAI lanciert ChatGPT-Version für medizinische Belange

Da die Abfrage von Gesundheitsinformationen zu den meistgenutzten ChatGPT-Anwendungen gehört, hat OpenAI mit ChatGPT Gesundheit jetzt eine spezielle Version vorgestellt, die in enger Zusammenarbeit mit über 260 Ärzten entwickelt wurde.