Apple veröffentlicht iOS 26.1 und weitere Updates

Apple hat die Version 26.1 von iOS respektive iPadOS vom Stapel gelassen. Mit iOS 26.1 bekommt der User unter anderem die Möglichkeit, das Standard-Aussehen des neuen Liquid-Glass-Oberfläche einzufärben. Ausserdem gibt es diverse Detailverbesserungen, so dass beispielsweise beim Apple
Music Miniplayer mittels Streichen zum nächsten Titel gelangt werden kann, lokale Aufnahmedateien an einem bestimmten Ort gesichert werden oder eine Pegelsteuerung bei Aufnahmen über externe USB-Mikros möglich wird.
Daneben hat Apple auch weitere Betriebssystem-Updates veröffentlicht, beispielsweise MacOS 26.1. Auch hier kann das Design von Liquid Glass verändert werden, es gibt Detailverbesserungen wie die Unterstützung von Apple Music Automix via Airplay sowie einige Fehlerbehebungen. Mit TV OS 26.1 werden vor allem Bugs behoben und die Performance verbessert, dasselbe gilt auch für WatchOS 26.1.
Die Updates können über die jeweilige Update-Funktion des Betriebssystems heruntergeladen werden. Im Falle von iOS ist das Update allerdings beinahe 12 GB gross, dürfte also etwas Zeit in Anspruch nehmen.
(mw)