Apple veröffentlicht iOS 26.1 und weitere Updates
Apple hat seine Betriebssysteme aufdatiert. Mit der Versionsnummer 26.1 kann in iOS, iPadOS und MacOS das Aussehen der Liquid-Glass-Oberfläche angepasst werden, und es gibt Detailverbesserungen.
4. November 2025

     

Apple hat die Version 26.1 von iOS respektive iPadOS vom Stapel gelassen. Mit iOS 26.1 bekommt der User unter anderem die Möglichkeit, das Standard-Aussehen des neuen Liquid-Glass-Oberfläche einzufärben. Ausserdem gibt es diverse Detailverbesserungen, so dass beispielsweise beim Apple Music Miniplayer mittels Streichen zum nächsten Titel gelangt werden kann, lokale Aufnahmedateien an einem bestimmten Ort gesichert werden oder eine Pegelsteuerung bei Aufnahmen über externe USB-Mikros möglich wird.

Daneben hat Apple auch weitere Betriebssystem-Updates veröffentlicht, beispielsweise MacOS 26.1. Auch hier kann das Design von Liquid Glass verändert werden, es gibt Detailverbesserungen wie die Unterstützung von Apple Music Automix via Airplay sowie einige Fehlerbehebungen. Mit TV OS 26.1 werden vor allem Bugs behoben und die Performance verbessert, dasselbe gilt auch für WatchOS 26.1.


Die Updates können über die jeweilige Update-Funktion des Betriebssystems heruntergeladen werden. Im Falle von iOS ist das Update allerdings beinahe 12 GB gross, dürfte also etwas Zeit in Anspruch nehmen. (mw)


Kein Downgrade von iOS 26 mehr möglich

 23. September 2025 - Apple hat die Signierung von iOS 18.6.2 beendet. Geräte, auf denen iOS 26 installiert ist, können damit nicht mehr zu einer früheren Betriebssystemversion zurückkehren.

Apples Liquid Glass kann schwindlig machen

 22. September 2025 - Vom betrunkenen Gefühl bis zum optischen Chaos: Reddit-User beschweren sich über das neue Liquid Glass Design vom Apples iOS 26. Der Hersteller bietet aktuell keine Option an, um die missliebigen Bewegungseffekte abzuschalten.

Apple stellt neue Betriebssystem-Generation zum Download bereit

 16. September 2025 - Apple hat Updates für iOS, iPad OS, Mac OS, Watch OS, TV OS und Vision OS bereitgestellt. Die neuen Versionen tragen nun die einheitliche Versionsnummer 26 und bringen das neue Liquid-Glass-Design mit sich.


