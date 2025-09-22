Apples Liquid Glass kann schwindlig machen

Das mit iOS 26 eingeführte Design namens Liquid Glass, das den Symbolen auf dem Bildschirm einem glasartigen Look verpasst und mit Parallax-Effekten arbeitet, scheint nicht allen Nutzern gut zu bekommen. Unter anderem auf Reddit
geben zahlreiche User bekannt, dass die neue Oberfläche sie irritiert. Manche empfinden die App-Icons als schief, ein Kommentator bezeichnet iOS 26 gar als optischen Albtraum. Andere wiederum berichten von einem "betrunkenen Gefühl", wenn sie auf die Icons blicken – der so beschriebene "Tilt-Effekt" ist demnach im Dark Mode, wenn die Icons auf einem dunklen Hintergrund liegen, besonders störend. Die Rede ist ausserdem von einem optischen Chaos, dies im Hinblick auf die gesamte Oberfläche.
iOS 26 bietet in den Bedienungshilfen zwar Optionen zur Reduktion der Transparenz und der Bewegung an, dies scheint aber laut verschiedenen Kommentaren nicht wirklich zur Besserung beizutragen. Eine Einstellung zum Abschalten der optischen Effekte gibt es bisher nicht, und es ist fraglich, ob Apple
so etwas nachliefern wird. Als Workaround bietet sich derzeit nur an, mit einem anderen Hintergrundbild die Tragweite der Effekte zu mildern – Experimentieren ist angesagt.
(ubi)