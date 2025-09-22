cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apples Liquid Glass kann schwindlig machen
Quelle: Apple

Apples Liquid Glass kann schwindlig machen

Vom betrunkenen Gefühl bis zum optischen Chaos: Reddit-User beschweren sich über das neue Liquid Glass Design vom Apples iOS 26. Der Hersteller bietet aktuell keine Option an, um die missliebigen Bewegungseffekte abzuschalten.
22. September 2025

     

Das mit iOS 26 eingeführte Design namens Liquid Glass, das den Symbolen auf dem Bildschirm einem glasartigen Look verpasst und mit Parallax-Effekten arbeitet, scheint nicht allen Nutzern gut zu bekommen. Unter anderem auf Reddit geben zahlreiche User bekannt, dass die neue Oberfläche sie irritiert. Manche empfinden die App-Icons als schief, ein Kommentator bezeichnet iOS 26 gar als optischen Albtraum. Andere wiederum berichten von einem "betrunkenen Gefühl", wenn sie auf die Icons blicken – der so beschriebene "Tilt-Effekt" ist demnach im Dark Mode, wenn die Icons auf einem dunklen Hintergrund liegen, besonders störend. Die Rede ist ausserdem von einem optischen Chaos, dies im Hinblick auf die gesamte Oberfläche.


iOS 26 bietet in den Bedienungshilfen zwar Optionen zur Reduktion der Transparenz und der Bewegung an, dies scheint aber laut verschiedenen Kommentaren nicht wirklich zur Besserung beizutragen. Eine Einstellung zum Abschalten der optischen Effekte gibt es bisher nicht, und es ist fraglich, ob Apple so etwas nachliefern wird. Als Workaround bietet sich derzeit nur an, mit einem anderen Hintergrundbild die Tragweite der Effekte zu mildern – Experimentieren ist angesagt. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Apple stellt neue Betriebssystem-Generation zum Download bereit

 16. September 2025 - Apple hat Updates für iOS, iPad OS, Mac OS, Watch OS, TV OS und Vision OS bereitgestellt. Die neuen Versionen tragen nun die einheitliche Versionsnummer 26 und bringen das neue Liquid-Glass-Design mit sich.

iOS 26 mit Liquid Glass-Design und smarten KI-Features

 16. Juli 2025 - Apple stellt iOS 26 mit einem komplett überarbeiteten Liquid Glass-Interface vor und integriert smarte KI Funktionen, die Erinnerungen automatisch vorschlagen, Live Übersetzungen ermöglichen und die Bedienung intuitiver gestalten soll.

WWDC: Apple zeigt iOS 26

 10. Juni 2025 - Apple hebt iOS auf die Versionsnummer 26 und führt mit Liquid Glass ein neues User Interface ein. Überarbeitet wird zudem die Telefon-App, und auch KI wird eine grössere Rolle spielen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Digitale Transformation der Verwaltung
Lenzerheide Bergbahnen modernisiert Netzwerkinfrastruktur
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
MDR «Made in Europe»: Smarter Einstieg in Security-as-a-Service
Connectivity: Schnell, sicher, souverän
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER