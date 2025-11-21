cnt
Microsoft bestätigt diverse Windows-11-Probleme
Quelle: Depositphotos

Laut Microsoft machen sich unter Windows 11 24H2 nach dem Einspielen des kumulativen Updates vom vergangenen Juli Störungen bei diverse Komponenten wie Startmenü, Taskbar oder Explorer bemerkbar.
21. November 2025

     

Microsoft hat auf den Support-Seiten laut "Neowin" einen Beitrag veröffentlicht, in dem auf diverse Windows-11-Probleme eingegangen wird, die sich mit dem Einspielen eines Updates eingeschlichen haben. Betroffen sind Systeme mit Windows 11 24H2, auf denen das kumulative Update vom Juli (KB062553) oder ein späteres kumulatives Update eingespielt wurden.

Die Folge ist, dass bei diversen Windows-Komponenten wie StartMenuExperiencehost, Search, SystemSettings, Taskbar oder Explorer nicht näher beschriebene Probleme auftreten können, die sich direkt nach der ersten Benutzeranmeldung nach der Update-Installation bemerkbar machen. Wie Microsoft erklärt, sind XAML- und Shell-Komponenten betroffen, wozu etwa das Startmenü oder der File Explorer zählen. Diese Apps können entweder abstürzen oder nach dem Start nur kurz eingeblendet werden, um sich dann mit einer Fehlermeldung zu verabschieden.


Laut Microsoft liegt das Problem bei Abhängigkeiten von XAML-Paketen, die nach der Update-Installation nicht rechtzeitig registriert werden. Weiter heisst es, man arbeite an einer Lösung und werde baldmöglichst informieren. Bis es soweit ist, empfiehlt Microsoft die manuelle Registrierung der Pakete. Entsprechende Script-Anweisungen werden auf der verlinkten Support-Seite bereitgestellt. (rd)


