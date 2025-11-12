Windows-11-November-Update fixt Task-Manager-Problem

Microsoft hat am gestrigen Patchday die kumulativen November-Updates für die Windows-11-Versionen 24H2 und 25H2 veröffentlicht. Diese beinhalten die jüngsten Sicherheitsupdates wie auch diverse funktionale Updates und Verbesserungen, die bereits im Vorschau-Update des letzten Monats vorgestellt wurden.
Das vorliegende November-Update mit der Kennung KB5068861 sorgt dafür, dass fortan mit einfacheren Update-Bezeichnungen gearbeitet wird ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Des weiteren bringt das Aktualisierungspaket eine ganze Reihe von Verbesserungen, wie Microsoft
auf den Support-Seiten
im Detail beschreibt. Dazu zählen behobene Probleme bei der Nutzung von Gaming-Handhelds, beim Speicherplatz-Management oder auch im http.sys-Anforderungsparser. Das Update behebt zudem einen Bug im Task-Manager, der dafür sorgte, dass der Prozess beim Beenden des Task-Managers nicht richtig geschlossen wurde und beim erneuten Aufruf so unter Umständen mehrere Prozess-Instanzen Speicher belegten ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
Laut Microsoft sind aktuell noch keine Probleme, die sich durch das Einspielen dieses Updates ergeben, bekannt geworden. Sollte sich dies ändern, wird dies auf der verlinkten Seite bekanntgeben.
Zur aktuellen Update-Veröffentlichung gibt Microsoft ausserdem bekannt, dass aufgrund der Weihnachtsfeiertage kein nicht-sicherheitsrelevantes Vorschau-Update im Dezember erscheinen wird und nur die Security-Updates veröffentlicht werden.
