Windows-Update sorgt für doppelte Einträge im Task Manager

Microsoft
hat diese Woche das Non-Security-Update KB5067036 für Windows veröffentlicht, das für einen seltsamen Fehler sorgt. Wie "Neowin" berichtet
, sorgt das für die Versionen 24H2 und 25H2 konzipierte Update dafür, dass sich der Task Manager nicht ordnungsgemäss schliessen lässt. Das heisst, das Fenster kann schon geschlossen werden, doch wird der Prozess dahinter nicht beendet. Dies hat zur Folge, dass beim erneuten Aufruf des Task Managers der Prozess-Eintrag doppelt vorhanden ist. Das Ganze lässt sich wiederholen, bis eine ganze Reihe von Task-Manager-Instanzen gelistet wird.
Grosse Auswirkungen hat der Bug allerdings nicht. Selbst wenn ein Dutzend Task-Manager-Instanzen aktiv sind, dürfte dem Rechner auf den meisten Installationen genügend RAM zur Verfügung stehen. Zudem lässt sich das Verhalten unterbinden, wenn der Task Manager nicht via Alt- + F4-Taste oder das X-Symbol oben rechts geschlossen wird, sondern via den Kontextmenü-Befehl "Task beenden" beim Prozess-Eintrag.
Derzeit steht eine Bestätigung des Fehlers seitens Microsofts noch aus. Da es sich nicht um einen sicherheitskritischen Bug handelt, dürfte das Problem mit einem kommenden Update ohne grosses Aufhebens behoben werden.
(rd)