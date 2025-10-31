Microsoft behebt Localhost-Problem beim IIS

Vor rund zwei Wochen hat Microsoft
ein Problem beim Windows-eigenen Werbserver IIS bestätigt, das sich mit dem Einspielen eines Windows-Updates eingeschlichen hat ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
Schuld war das Preview-Update vom September mit der Kennung KB5066835, das den Windows-eigenen Webserver IIS funktional störte. Der Fehler hatte zur Folge, dass Webseiten, die auf localhost liefen, teilweise nicht mehr geladen werden konnten. Mittlerweile hat Microsoft das Problem gelöst, wie Günter Born in seinem Blog berichtet
.
Auf Microsofts Release-Health-Seiten
heisst es, das Problem habe mit dem Preview-Update vom Oktober mit der Kennung KB5067036 gelöst werden können. Damit kommt auch der Known Issue Rollback, mit dem das Problem ursprünglich angegangen wurde, nicht mehr zum Einsatz. Und bei verwalteten Rechnern müssen Administratoren keine Gruppenrichtlinie mehr einspielen, wie Microsoft anmerkt.
(rd)