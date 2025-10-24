Dateivorschau in Windows aus Sicherheitsgründen geblockt

Mit dem vergangene Woche verteilten Oktober-Update für Windows wird im File Explorer (wie der Windows Explorer heute heisst) keine Dateivorschau mehr angezeigt, wenn das betreffende File vom Internet heruntergeladen wurde. Wie "Bleeping Computer" schreibt
, handelt es sich dabei nicht etwa um einen Bug, sondern um eine Security-Massnahme, die verhindern soll, dass Dritte über präparierte Dokumente an Zugangsdaten gelangen können.
Wie Microsoft
via Support-Seiten mitteilt
, will man mit dem Vorgehen verhindern, dass NTML-Hashes offengelegt werden, über welche Angreifer an Zugangsdaten gelangen könnten. Wie es weiter heisst, sei der Angriffsvektor besorgniserregend, zumal dafür keine Anwenderinteraktionen vonnöten seien.
Sollte man von einer geblockten Datei-Preview dennoch eine Voransicht benötigen, lässt sich diese über die Dateieigenschaften freischalten. Im übers Kontextmenü aufgerufenen Eigenschaften-Panel findet sich unter dem Allgemein-Register unten neu eine Sicherheitseinstellung. Wird hier auf die Zulassen-Checkbox geklickt, wird die Vorschau wieder angezeigt. Wie Microsoft mitteilt, steht die Vorschau unter Umständen allerdings nicht sofort zur Verfügung, sondern erst nach dem nächsten Login.
(rd)