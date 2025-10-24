cnt
Dateivorschau in Windows aus Sicherheitsgründen geblockt
Dateivorschau in Windows aus Sicherheitsgründen geblockt

Das Oktober-Update für Windows 11 blockiert die Dateivorschau bei Dateien, die aus dem Internet heruntergeladen worden sind. Über die Datei-Einstellungen lässt sich die Vorschau im Einzelfall wieder aktivieren.
24. Oktober 2025

     

Mit dem vergangene Woche verteilten Oktober-Update für Windows wird im File Explorer (wie der Windows Explorer heute heisst) keine Dateivorschau mehr angezeigt, wenn das betreffende File vom Internet heruntergeladen wurde. Wie "Bleeping Computer" schreibt, handelt es sich dabei nicht etwa um einen Bug, sondern um eine Security-Massnahme, die verhindern soll, dass Dritte über präparierte Dokumente an Zugangsdaten gelangen können.

Wie Microsoft via Support-Seiten mitteilt, will man mit dem Vorgehen verhindern, dass NTML-Hashes offengelegt werden, über welche Angreifer an Zugangsdaten gelangen könnten. Wie es weiter heisst, sei der Angriffsvektor besorgniserregend, zumal dafür keine Anwenderinteraktionen vonnöten seien.


Sollte man von einer geblockten Datei-Preview dennoch eine Voransicht benötigen, lässt sich diese über die Dateieigenschaften freischalten. Im übers Kontextmenü aufgerufenen Eigenschaften-Panel findet sich unter dem Allgemein-Register unten neu eine Sicherheitseinstellung. Wird hier auf die Zulassen-Checkbox geklickt, wird die Vorschau wieder angezeigt. Wie Microsoft mitteilt, steht die Vorschau unter Umständen allerdings nicht sofort zur Verfügung, sondern erst nach dem nächsten Login. (rd)
(Quelle: SITM)
(Quelle: Depositphotos)


Weitere Artikel zum Thema

Anmeldeprobleme bei Windows 11 und Windows Server 2025

 22. Oktober 2025 - Duplizierte Sicherheits-IDs (SIDs) sorgen nach Windows-Updates für Anmeldeprobleme. Microsoft sieht die Lösungsverantwortung bei Nutzern und Administratoren.

Windows 11 25H2 wird bereits breit ausgerollt

 21. Oktober 2025 - Überraschend früh ist das Herbst-Update 25H2 für Windows 11 bereits für eine breite Masse an Nutzern verfügbar. Möglich ist das wegen den neuen, kleineren Enablement Packages.

Windows-Update sorgte für Probleme beim Webserver IIS

 19. Oktober 2025 - Microsoft hat bestätigt, dass ein Update für Windows 11 und Windows Server 2025 für Probleme beim Internet Information Server sorgt. Über einen Known Issue Rollback will man den Bug jetzt korrigieren.


