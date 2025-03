Die CPU-Anzeige im Windows Task Manager wird endlich genau

Microsoft hat eine neue Insider-Version von Windows 11 vorgestellt (Insider Preview Build 26120.3360, KB5052090) mit Neuerungen an Widgets und Verbesserungen bei der Genauigkeit des Task Managers. Bei letzterem wurden je nach gewählter Ansicht (Prozesse/Leistung/Benutzer) nämlich verschiedene Auslastungswerte für die CPU angezeigt, was sich dank einer neuen Messmethode nun ändern soll.Bei den Widgets kann nun das Layout im Lock Screen individuell angepasst werden. Unter Einstellung > Personalisierung > Sperrbildschirm gibt es im neuen Insider-Build einen Menüpunkt, mit dem Widgets auf dem Sperrbildschirm hinzugefügt oder ausgeblendet werden können.Und zuletzt gibt’s eine neue Funktion fürs Teilen von Inhalten in Windows 11: Via Rechtsklick können Files neu direkt mit Apps geteilt werden, die dies erlauben. Im Beispiel von Microsoft (siehe Bild) tauchen hier etwa Phone Link oder Whatsapp auf. (win)