Microsoft behebt Drag-and-Drop-Bug im klassischen Outlook

Im klassischen Outlook hat sich mit den Januar-Updates ein gravierender Fehler eingeschlichen, der Drag-and-Drop-Operationen bei Mails und Kalendereinträgen verunmöglichte. Wie jetzt "Bleeping Computer" meldet , ist es Microsoft mit einem diese Woche veröffentlichten Update gelungen, den Fehler zu beheben.Wie der Softwarekonzern auf den Support-Seiten mitteilt , macht sich der Bug auf Systemen bemerkbar, die mit Windows 11 Version 24H2 betrieben werden und auf denen das Ende Januar veröffentlichte Update KB5050094 oder das am Patch Tuesday im Februar freigegebene Update KB5051987 installiert wurden.Das am Dienstag dieser Woche veröffentlichte Update mit der Kennung KB5052093 soll den Fehler nun aus der Welt schaffen. Anwendern, bei denen sich das Update nicht installieren lässt, stellt Microsoft einen Workaraound zur Verfügung: Das Fehleverhalten soll sich ebenfalls beseitigen lassen, wenn in den Outlook-Optionen im Bereich Allgemein - Benutzeroberflächenoptimierung die Einstellung "Bei Verwendung mehrerer Anzeigen" auf "Für optimales Aussehen optimieren" gesetzt wird. (rd)