Microsoft fixt Kopierfehler beim klassischen Outlook

In den vergangenen Wochen hatten Anwender von Microsofts klassischer Outlook-Version mit einem Problem im Zusammenhang mit der Kopierfunktion zu kämpfen. Wurde Text markiert und dann via Ctrl + C kopiert, konnte es passieren, dass Outlook nicht mehr reagierte oder abstürzte.Wie Microsoft jetzt auf den Support-Seiten berichtet , trat das Problem bei den Versionen 2409 (Build 18025.20096) oder höher auf, wenn ein Eingabe-Methoden-Editor (IME) verwendet wurde.Mittlerweile hat Microsoft einen Hotfix für das Problem bereitgestellt, der den Anwendern im Beta Channel bereits zur Verfügung steht. Wer Outlook im Current Channel nutzt, muss sich noch bis Ende Januar gedulden. Bis es soweit ist, stellt Microsoft zwei Workarounds zur Verfügung, um das Kopierproblem zu umschiffen. Zum einen wird empfohlen, in den Einstellungen die IME-Einstellungen der jeweiligen Sprache auszuwählen und da die vorherige Version von Microsoft IME zu aktivieren.Daneben besteht aber auch die Möglichkeit, zur früheren Version von Outlook zurückzukehren. Hierfür wird ein Command Prompt mit Admin-Rechten geöffnet und die nachfolgende Anweisung eingegeben:cd %programfiles% \Common Files \Microsoft Shared \ClickToRunofficec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.17928.20156 (rd)