Geschäftskunden erhalten ab Januar 2025 neues Outlook

Ab dem 6. Januar 2025 werden Geschäftskunden von Microsoft 365 Business Standard und Premium für Windows weltweit automatisch vom bisherigen Classic Outlook auf das neue Outlook umgestellt. Dies hat Microsoft mit einer Meldung im Microsoft-365-Admin-Center angekündigt. Der Rollout erfordere keine Aktivitäten seitens Administratoren und könne mithilfe einer neuen Policy gemanagt werden, heisst es weiter. Und: User erhalten vor der Umstellung eine Benachrichtigung, können auf Wunsch selbst wieder auf das Classic Outlook zurückschalten und Feedback geben.Microsoft wirbt für das Vorgehen wie folgt: "Mit dieser Änderung möchten wir den Benutzern die Möglichkeit geben, das neue Outlook auszuprobieren, wie es bereits Millionen von Benutzern getan haben. Das neue Outlook bietet den Nutzern die modernste Erfahrung mit Copilot-Funktionen, Thematisierung und einer Reihe wertvoller zeitsparender Funktionen wie Pinning und Snoozing von Mails."Benutzer werden nicht umgeschaltet, falls der Classic/Neu-Schalter über einen Eintrag in der Registry deaktiviert wurde (via HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftoffice16.0outlookpreferences und Eintrag “NewOutlookMigrationUserSetting”: dword:00000001/ 00000000). Dies gilt für den Beginn des Rollouts, später soll die Richtlinie auch über Group Policy Objects, Cloud Policy und Intune verfügbar werden. Problematisch kann die Umstellung wegen der fehlenden Unterstützung für POP3 sowie On-Premises-Exchange im neuen Outlook werden. Ausserdem überträgt das neue Outlook Zugangsdaten zu IMAP-Accounts in die Microsoft-Cloud, da die neuen Funktionen, die das neue Outlook bietet, serverseitig bei Microsoft ausgeführt werden – für manche Unternehmen ein Datenschutzproblem. (ubi)