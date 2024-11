Outlook bekommt KI-Themes

Microsoft hat Outlook die Funktion Themes by Copilot verpasst. Mit Themes by Copilot soll es möglich sein, mithilfe von Künstlicher Intelligenz individuelle Themes für Outlook zu erstellen und das E-Mail-Programm so zu personalisieren. Das erklärt Microsoft via Blog-Beitrag . Das Feature erlaubt es, Themes aufgrund verschiedener Faktoren, basierend beispielsweise auf Orten, der aktuellen geografischen Lage oder dem Wetter, zu gestalten (siehe Video). Dazu muss man Outlook allerdings Zugriff auf den aktuellen Standort gewähren. Nutzer können aus Stilen wie realistisch, Ölmalerei oder Cartoon wählen und die Designs so konfigurieren, dass sie sich regelmässig aktualisieren, etwa bei Änderungen des Wetters oder während Reisen. Dabei sollen keine zwei Themes identisch aussehen.