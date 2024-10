Outlook erhält bald weitere Offline-Funktion

Schon im letzten Jahr führte Microsoft die Offline-Unterstützung für E-Mail-Aktionen sowie das Verfassen von E-Mails ein. Andere Offline-Funktionen versandeten jedoch offenbar, berichtet "Neowin". So zum Beispiel eine Funktion, die mit der E-Mail-Synchronisierung zusammenhängt. Damit können Outlook-Nutzer die Anzahl der Tage wählen, für die sie E-Mails und Anhänge auf ihr Gerät für eine Offline-Nutzung herunterladen möchten. Microsoft hatte bereits im Herbst 2023 bekannt gegeben, dass man an der neuen Outlook-für-Windows-App gewisse Features hinzufüge, welche ohne Internetverbindung funktionieren. Dieses Offline-Feature ist nun auf der Microsoft 365-Roadmap erneut gelistet, diesmal unter der neuen ID 412619. Auf der Roadmap heisst es übersetzt:Die Verzögerung hat vermutlich damit zu tun, da die User die Funktion nur sinnvoll nutzen können, wenn die New-Outlook-App offline gestartet werden kann. Laut "Neowin" hat Microsoft damit begonnen, an dieser Funktion zu arbeiten.Laut Microsoft-365-Roadmap soll die Vorschau für die neue Offline-E-Mail-Synchronisierung im Dezember dieses Jahres verfügbar sein. Der offizielle Rollout beginnt dann im Januar 2025. (cma)