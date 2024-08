Outlook für Mac erhält Onedrive-Integration

Wer Outlook auf dem Mac verwendet, kann künftig auf den Onedrive-Cloudspeicher zugreifen, ohne Outlook verlassen zu müssen. Microsoft listet die neue Funktion in der Microsoft 365 Roadmap auf. Dieser zufolge soll eine Preview im September 2024 ausgerollt werden, der allgemeine Rollout ist dann für Oktober vorgesehen.Damit ist bald auch in der Mac-Version möglich, was in der Windows-Variante von Outlook schon länger möglich ist: Man hat direkt aus dem Mailprogramm Zugang auf sämtliche Dateien und Menüs von Onedrive und kann Dateien in der Vorschau betrachten und mehr. (cma)