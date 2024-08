Word, Outlook und Co. stürzen bei Tastatureingaben ab

Microsoft hat einen Bug in Microsoft 365 Apps wie Word, Excel oder Outlook bestätigt, der die Anwendungen unerwartet abstürzen lässt, wenn Tastatureingaben erfolgen oder die Rechtschreibprüfung gestartet wird. Wie "Bleeping Computer" berichtet , hat der Softwareriese auch gleich eine temporäre Zwischenlösung zur Verfügung gestellt, bis das Problem vom Tisch ist. Wie Microsoft in einem Support-Dokument mitteilt , wird das Fehlverhalten auch in der Ereignisanzeige mit dem Event-Code 1000 oder 1001 protokolliert, wobei in den Details etwa folgende Angaben vermerkt werden:Die Bezeichnung des fehlerhaften Moduls (Faulting module name) ist dabei abhängig vom installierten Sprachpaket, wobei die im Beispiel genannte DLL mscss7ge.dl etwa für Deutsch zum Einsatz kommt.Laut Microsoft liegt das Problem daran, dass die Version des Sprachpakets nicht mit der aktuellen Version übereinstimmt. So sollte die Versionsnummer der Datei mscss7xx.dll nahe bei der Versionsnummer der jeweiligen Office-Version liegen, muss aber nicht genau übereinstimmen, wie Microsoft ausführt.Weiter heisst es, man untersuche mittlerweile das Problem. Betroffenen Usern wird empfohlen, eine Office-Reparatur durchzuführen oder die Sprachpakete neu zu installieren . (rd)