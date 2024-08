Das neue Outlook ist da

Wie Mitte Juli bereits vermeldet , hat Microsoft für Unternehmenskunden per 1. August die neue Outlook-App für Windows allgemein verfügbar gemacht. Mit der allgemeinen Verfügbarkeit biete man jetzt vollen Support über die Supportkanäle von Microsoft für die neue App, wie Microsoft via Blog erklärt Das neue Outlook soll seine Anwender produktiver machen und trotzdem vertraut daherkommen, so das Versprechen. Unter anderem werden AI-Funktionen via Copilot enger integriert, es gibt dadurch etwa Vorschläge für Antworten in Mails oder die Möglichkeit, Mails zusammenfassen zu lassen. Auch die Integration mit anderen Microsoft-Lösungen wie Teams, Ondrive oder Loop soll enger sein. Gleichzeitig verspricht Microsoft Verbesserungen für Nutzer, die Remote arbeiten. So kann man seine Kollegen via Outklook nun wissen lassen, wann und wo man arbeitet oder wann man im Büro ist. Einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen liefert Microsoft ebenfalls via Blog . Dort schreibt Microsoft auch, dass Unternehmen, die weiterhin das bestehende, klassische Outlook nutzen wollen, dies als Opt-in-Option tun können. Bestehende Installationen des klassischen Outlook mit einer Perpetual-Lizenz würden bis mindesten 2029 noch Support erfahren, schreibt Microsoft ausserdem. (mw)