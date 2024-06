Wechsel zum neuen Outlook soll schon im August beginnen

Die Tage der Mail- und Kalender-Apps in Windows 11 sind gezählt. Zwar hatte Microsoft eigentlich angekündigt, das das Support-Ende für die alten Apps erst Ende 2024 ansteht, wie einer Meldung aus dem Admin Center zu entnehmen ist, soll der Wechsel aber offenbar schon früher, nämlich ab Juli 2024, forciert werden ( via "Golem"). Bereits im Februar gab es erste Berichte zu einem teils erzwungenen Wechsel, bei dem das neue, Web-basierte Outlook zwar installiert wurde, die Nutzer aber einfach zurückwechseln konnten ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Genaue Details zu den neuen Rollout-Plänen gibt es nicht, möglich ist, dass Microsoft die Verteilung gestaffelt abhalten und daher schon im Sommer starten will. Betroffen sind neben den Legacy-Versionen von Mail und Kalender offenbar auch alte Versionen von Outlook für die Apple-Plattformen und Android. Auch hier "empfiehlt" Microsoft , bald auf das neue Outlook zu wechseln. (win)