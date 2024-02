Microsoft: Mail und Kalender werden durch neues Outlook ersetzt

Microsoft zieht seinen Plan , zum Jahresbeginn 2024 die bereits etwas älteren Apps "Mail", "Kalender" oder "Kontakte" in Windows durch das neue Outlook zu ersetzen, durch. Dies, obwohl der Support für die genannten Apps eigentlich erst am 31. Dezember 2024 endet. Business-Kunden haben gar eine Frist bis 2025. Doch die Umstellung ist in vollem Gange und trifft momentan vermehrt Endnutzer, wie "Heise Online" berichtet Der genannte Screen, der beim Starten von Mail oder Kalender erscheint, enthält einen Kippschalter, der die Rückkehr zum zuvor genutzten Programm ermöglicht.Beim neuen Outlook handelt es sich nicht um ein lokales Mail-Programm, wie Nutzerinnen und Nutzer das vielleicht erwarten. Beim neuen Outlook handelt es sich um eine Web-App von Microsoft , die unter anderem Zusatzfunktionen wie KI-Unterstützung liefert. Das Programm war kürzlich in die Schlagzeilen geraten, weil das "neue Outlook" Daten an knapp 800 Werbepartner weitergegeben hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Wer aus Unachtsamkeit schon auf das neue Outlook gewechselt hat, kann wieder auf die bisherige Outlook-Version zurückkehren, indem oben rechts auf einen Kippschalter ("Das neue Outlook") geklickt wird. Soll die neue Outlook-Version definitiv nicht verwendet werden, kann auf alternative Mailprogramme wie den Open-Source-Client Thunderbird zurückgegriffen werden. Thunderbird arbeitet lokal und synchronisiert Mails von IMAP- oder POP3-Konten in lokale Postfächer. Thunderbird steht in unserer Library zum Download bereit . (cma)