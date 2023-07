Thunderbird 115 Supernova: Riesiger Versionssprung für Mozilla-Mail-Client

(Quelle: Mozilla)

12. Juli 2023 - Thunderbird springt direkt von Version 102 auf Version 115 und bekommt den Namen Supernova. Es gibt zahlreiche neue Features und eine stark überarbeitete Nutzeroberfläche.

Mozilla gibt die Freigabe des Thunderbird-Updates in Version 115 bekannt. Es ist ein grosser Sprung für Mozilla : Laut eigenen Angaben ist Version 115 "viel mehr als nur ein weiteres jährliches Release." Der neue Client, der für Windows, MacOS und Linux verfügbar ist, sei eine sowohl technisch als auch visuell komplett modernisierte Überarbeitung der Software. Beibehalten habe man derweil die altbekannte Vertrautheit und Flexibilität. Damit macht man auch einen recht grossen Versionssprung: Von Version 102 springt Thunderbird direkt auf die erwähnte Version 115.Die neue Ausgabe des Mail-Clients mit dem Namen Supernova soll laut dem Thunderbird Team (Thunderbird Council) vor allem auch die hübscheste Version der Software sein. So sind es auch UX-Upgrades, die als erstes auffallen: Neu gibt es die sogenannte Card View, die sich laut dem Blogbeitra g an anderen modernen Mail-Clients orientiert und die User damit etwas besser abholen soll. Speziell für Thunderbird-Veteranen und Gewohnheitstiere gewährt man aber nach wie vor die Möglichkeit, das Legacy-Design zu nutzen. Weiter gibt es eine neue Toolbar (Dynamic Unified Toolbar), welche oft genutzte Funktionen an einer Stelle gebündelt zugänglich macht und nach den Bedürfnissen des Users anpassbar ist. Auch gibt es ein neues Application Menu (Hamburger-Menü), das neu auch via Keyboard zugänglich ist und eine schnellere Navigation erlauben soll. Ebenfalls ein Facelifting bekommt der Kalender. Es gibt ein verbessertes kleinformatiges Monats-Layout und verbesserte Grids für die Tag-, Wochen- und Monats-Ansichten. Eine neue Farbpalette ist ebenfalls an Bord.