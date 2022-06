Thunderbird 102 verfügbar

(Quelle: thunderbird.prowly.com)

30. Juni 2022 - Thunderbird 102 kommt mit einem überarbeiteten Adressbuch, das vCard unterstützt, sowie einigen weiteren Neuerungen.

Nach Firefox 102 ist auch der E-Mail-Client Thunderbird mit derselben Versionsnummer erschienen. Mit dem Release werden einerseits diverse Sicherheitslücken geschlossen, andererseits gibt es auch einige neue Funktionen und visuelle Anpassungen. So wurde beispielsweise das Adressbuch (Bild) überarbeitet, dass gleichzeitig einen Ausblick auf das kommende User Interface von Thunderbird geben soll. Nebst den optischen Anpassungen ist das Adressbuch neu auch mit den vCard-Spezifikationen kompatibel, so dass man seine Kontakte einfacher importieren kann. Zudem lassen sich aus der Kontaktansicht direkt Mails schreiben oder Termine vereinbaren.Neu findet sich auch eine sogenannte Spaces Toolbar, die links eingeblendet werden kann und über die man direkt zu den wichtigsten Funktionen von Thunderbird – Mail, Adressbuch, Kalender, Tasks und Chat – springt. Versprochen wird auch ein neuer Import-/Export-Wizard, der das Installieren von Add-ons zum Importieren und Exportieren von Mail-Accounts überflüssig machen soll. In Nachrichten wurde der Header reduziert, so dass der Fokus des Anwenders verstärkt auf die eigentlichen Mail-Inhalte gerichtet wird. Und nicht zuletzt wird neu das Chat-Protokoll Matrix unterstützt.Den Download von Thunderbird 102 finden Sie in unserer gut sortierten Freeware-Library . (mw)