Firefox 102 bringt überarbeitete Bild-in-Bild-Funktion

(Quelle: Andrei - stock.adobe.com)

28. Juni 2022 - Firefox steht in der Version 102 zum Download bereit. Dabei wartet die jüngste Browser-Version mit einer verbesserten Bild-in-Bild-Funktion auf und bringt in Linux Unterstützung für Geoclue.

Mozilla hat seinen Browser Firefox auf die Version 102 aktualisiert. Eine der wichtigsten Neuerungen in Firefox 102 ist in Linux die Unterstützung von Geoclue, einem Geolokalisierungsdienst, der die Nutzung ortsbezogener Dienste vereinfachen soll. So ist mit Geoclue eine Lokalisierung via Wlan, GPS, 3G-Modem oder IP-Adresse möglich. Daneben hat Mozilla für Firefox 102 die Bild-in-Bild Funktion überarbeitet. Diese kann nun auch mit Untertiteln umgehen. Weitere Verbesserungen betreffen das Lesen von PDF-Dokumenten im Kontrastmodus und bei Downloads lässt sich nun festlegen, dass diese nicht im gleichnamigen Ordner, sondern in /tmp heruntergeladen werden.Die gesamte Palette der Neuerungen und Verbesserungen wird aus den Release Notes ersichtlich sein, sobald diese zur Verfügung stehen. Und wie gewohnt steht auch die neueste Firefox-Version 102 in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" zum Download bereit. (abr)