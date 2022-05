Firefox 101 bringt alte Download Prompt zurück

(Quelle: Mozilla)

31. Mai 2022 - Version 101 von Firefox bringt nicht viele Neuerungen – die Rückkehr der alten Download Prompt dürfte für viele Firefox-Fans aber recht wichtig sein.

Mit dem Stable Release 101 des Browsers Firefox für Desktop und Android bringt Hersteller Mozilla neben einigen kleineren Features vor allem ein UI-Element für Firefox-Veteranen zurück: Die alte Download Prompt des Browsers ist aufgrund von Communiy-Feedback wieder zurück. Die von Chromium kopierte Umsetzung, in der die Downloads direkt gestartet wurden, war nicht überall beliebt. Der alte Download-Dialog wurde mit dem Release von Version 97 im Januar 2022 abgeschafft. Über das Menü about:preferences kann in Version 101 das alte Verhalten bei Downloads nun wieder aktiviert werden.Weiter unterstützt die neue Firefox-Version nun mehrere Mikrofone während Videokonferenzen im Browser und lässt den Nutzer auf Wunsch zwischen diesen hin- und herwechseln. Und für die Android-Version des Browsers gibt es neu eine Bildschirmlupe für die verbesserte Usability in Online-Formularen.Das 101-Update wird im Laufe des 31. Mai 2022 für alle Nutzer verfügbar gemacht und ist über den regulären Update-Mechanismus installierbar. Alternativ kann Firefox 101 in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" heruntergeladen werden. (win)