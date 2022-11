Erste Eindrücke vom überarbeiteten Thunderbird

(Quelle: Mozilla)

11. November 2022 - Nächstes Jahr wird die Thunderbird-Version 115 mit einer rundum überarbeiteten Benutzeroberfläche erscheinen. Mozilla hat jetzt erste Mockups der Kalenderfunktionen vorab veröffentlicht.

Mozilla hat Einblicke in die Entwicklung des Mail-Clients Thunderbird gewährt und hat Screenshots der kommenden Version mit dem Codenamen "Supernova" veröffentlicht . Dabei handelt es sich um die Thunderbird-Version 115, die im kommenden Jahr fertiggestellt werden soll.Im Zentrum der Neuerungen steht eine Rundum-Erneuerung der Benutzeroberfläche, doch auch neue neue Funktionen wie die Synchronisation mit dem Firefox-Browser sollen dazu kommen. Grundlegend überarbeitet werden soll auch die Oberfläche des Kalenders, von der jetzt eine Reihe von Screenshots veröffentlicht wurden. Überarbeitet wurden dabei auch Dialoge, Pop-ups oder Tool-Tips, wobei sich viele dieser visuellen Änderungen in den Einstellungen den eigenen Wünschen anpassen lassen. Unterstützt werden zudem neben einem Light Mode auch ein Dark und ein High Contrast Mode. Wie es ausserdem heisst sind diverse Elemente wie etwa die Toolbar kontextabhängig und lassen sich ebenso anpassen. Genannt werden etwa Kalender-Farben und -Icons, das Ersetzen der Kalender-Farbe durch die Kategorien-Farbe, das Einklappen von Wochenenden oder die komplette Entfernung der Wochenend-Tage. Schliesslich findet sich die Suchfunktion neu im Seiten-Panel, wobei über eine Drop-Down-Liste festgelegt wird, ob nach Titel, Ort oder Datum gesucht werden soll.Die aktuelle Windows-Version von Thunderbird steht in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)