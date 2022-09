Microsoft rollt neues Outlook aus

(Quelle: Microsoft)

30. September 2022 - Office Insider haben die Möglichkeit, das neue Outlook von Microsoft zu testen. Die Entwickler haben vor allem an der Optimierung der Benutzeroberfläche gearbeitet.

Hotmail-, Windows-Live-, sowie Outlook.com-Accounts werden nun supportet

Zeitsparende "Quick Steps" zeigen personalisierte Triage-Aktionen an

Dynamische Spaltenbreiten im Kalender, um einzelnen Tagen mehr Gewicht zu verschaffen

Neue, reduzierte Multifunktionsleiste für ein schlankeres Aussehen und vereinfachte Bedienung

Tipps, welche die Bedienung von Outlook erleichtern oder neue Funktionen erläutern

Mitglieder der Office Insider-Community können auf das neue Outlook für Windows zugreifen und es testen. Dies schreibt Microsoft in seinem Blog. In den kommenden Wochen wird dieses Erlebnis auch für Windows Insider über einen ähnlichen Button in der Windows Mail-App verfügbar sein. Wer als Office Insider angemeldet ist und mit Beta Channel- oder Current Channel (Preview)-Builds arbeitet, kann über den Schalter in der oberen rechten Ecke das neue Outlook ausprobieren. Über denselben Schalter kann man auch wieder zurück zum aktuellen Outlook wechseln.Was die Neuerungen betrifft, so hat sich Microsoft stark an dem Feedback der Community orientiert. Folgende Neuerungen werden eingeführt:Feedback kann über die Schaltfläche Hilfe > Feedback gegeben werden. Microsoft wird das neue Outlook schrittweise an die Insider ausrollen. (adk)