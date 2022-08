Microsoft präsentiert eine Reihe neuer Funktionen für Office Insider

(Quelle: Microsoft)

25. August 2022 - Microsoft beglückt Office Insider mit einem Update. Dieses beinhaltet eine Reihe an neuen Funktionen für Excel und Outlook.

Microsoft hat kürzlich ein neues Update für Office im Insider-Channel veröffentlicht. Es handelt sich um die Office-Version 2208 mit dem Build 15601.20044, die gleich eine Reihe an Veränderungen für Excel und Outlook mit sich bringt. Fehlerbehebungen und gestopfte Sicherheitslücken werden im offiziellen Changelog nicht genannt.Was die neuen Funktionen anbelangt, so hat Microsoft in Excel die Benachrichtigungen bezüglich der Kompatibilität von Pivottables verbessert. Wenn Excel nicht in der Lage sein sollte, Daten zu lesen, bietet das Programm fortan die Option zur proaktiven Fehlerbehebung und Lösung des Problems. So weist Excel bei allfälligen Pivottable-Kompatibilitätsprobleme auf die Möglichkeit hin, die Tabelle in der Webversion zu öffnen. Weiter hat Microsoft 14 neue Text- und Array-Funktionen für Excel hinzugefügt. Unter den neuen Textfunktionen befinden sich folgende Befehle: TEXTBEFORE, TEXTAFTER und TEXTSPLIT. Zu den neuen Array-Funktionen gehören: EXPAND, TAKE, DROP, VSTACK, HSTACK, CHOOSEROWS, CHOOSECOLS, TOROW, TOCOL, WRAPROWS und WRAPCOLS.