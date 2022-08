Audio-Software von Windows 10 verstummt

23. August 2022 - Windows 10 Updates aus dem Juli und August sorgen für Probleme mit dem Audiotreiber. Töne werden nur noch eingeschränkt oder gar nicht nicht mehr ausgespielt.

Die Windows-Audio- oder -Sound-Problembehandlung kann unter Umständen behilflich sein. Dieser Artikel liefert eine umfängliche Anleitung dazu.

Falls erstere Option nicht von Erfolg gekrönt wird und die Audio-Probleme trotz Befolgung der Anleitung weiterhin bestehen, verweist Microsoft auf die Anweisungen unter Deaktivieren von Audio-Erweiterungen. Hinweis: Der Artikel verwendet das Mikrofon als Musterbeispiel, die dazu beschriebenen Schritte müssen für jedes betroffene Audiogerät befolgt werden.

Windows 10 gibt nach einem aktuellen Patch keinen Ton mehr von sich. Nach den optionalen Updates vom Juli und dem Patch-Day August kann es sein, dass Audiotreiber nicht mehr funktionieren und nur eingeschränkt oder auch gar nicht mehr laufen. Konkret betroffen sind die Updates für Windows 10 Version 20H2 und neuer. Erstmals aufgetaucht war das Problem mit dem Update KB5015878 aus dem Juli, weiter verteilt wurde es mit dem August-Patch KB5016616, weshalb sämtliche Aktualisierungen und Builds ab Version 19042.1865 vom Audio-Problem betroffen sind.Bisher lieferte Microsoft noch keine Erklärung für die Audio-Probleme, die in unterschiedlichen Facetten auftreten. Je nach Nutzer und Hardware kommt es zu einem kompletten Audio-Blackout oder der Ton spinnt nur bei bestimmten Anschlüssen, Geräten oder Anwendungen. Somit ist es auch schwierig, einen allumfassenden Lösungsansatz zu präsentieren. Dennoch liefert Microsoft eine Anleitung, wie die Audio-Probleme möglicherweise zu umgehen sein könnten – versprechen tun sie allerdings nichts.Weiter hat Microsoft auch ein Known Issue Rollback (KIR)-Update gestartet, um so die Ausbreitung des Fehlers zu minimieren. Das Update soll bereits betroffene Geräte per Update wieder in den Zustand vor dem fehlerhaften Update versetzen und spielt daraufhin ein bereinigtes Update aus. (rf)