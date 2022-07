Windows 10 22H2 als Release Preview erhältlich

(Quelle: Microsoft)

29. Juli 2022 - Microsoft hat eine Vorabversion des nächsten grossen Feature-Updates von Windows 10 für die Teilnehmer des Insider-Programms veröffentlicht. Die finale Version von Windows 10 22H2 wird im September oder Oktober erwartet.

Während die jüngsten Microsoft-Ankündigungen mehrheitlich Windows 11 betreffen, wird auch an der Entwicklung des Vorgängerbetriebssystems gearbeitet. Wie der Konzern jetzt in einem Blog-Beitrag mitteilt , wurde vom auf den Herbst erwarteten Feature-Update mit der Kennung 22H2 jetzt eine erste Preview-Version veröffentlicht. Der neue Release mit der Build-Kennung 19045.1865 (KB5015878) steht per sofort den Teilnehmern des Windows Insider Program for Business zur Verfügung. Auf Geräten, die für den Release Preview Channel konfiguriert sind, wird die Preview als optionales Update angeboten. Dazu gibt’s den Release auch via WSUS und Azure Marketplace.Wann mit der Veröffentlichung der finalen Version gerechnet werden kann, ist noch offen. Gemutmasst wird über einen Termin im September oder allenfalls auch Oktober. Auch wird vermutet, dass der Release mit der Freigabe von Windows 11 22H2 zusammenfallen könnte, was allerdings ebenfalls nicht bestätigt ist. (rd)