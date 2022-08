Microsoft integriert To Do in Outlook

(Quelle: Microsoft)

31. August 2022 - Windows-Nutzer profitieren jetzt von einer direkten Integration der To-Do-Funktionalität in die Outlook-Desktop-App. Unter MacOS wird man nach wie vor auf die Web-Variante von To Do verlinkt.

Microsoft macht Ernst mit der Integration der To-Do-App in Outlook. Ab sofort lässt sich To Do für alle Outlook-Nutzer unter Windows im Current Channel per Klick auf das entsprechende Symbol in der linken Spalte von Outlook aufrufen. In der Spalte rechts daneben erscheinen dann verschiedene Optionen, um etwa alle erfassten Aufgaben, nur geplante oder bereits erledigte anzuzeigen. Dies zeigt Microsoft anhand animierter GIFs in einem Techccommunity-Beitrag Darüber hinaus lassen sich in der To-Do-App auch die als wichtig markierten, geflaggten E-Mails in einer speziellen Liste anzeigen. Und alle Tasks, die einem zugeordnet wurden, erscheinen ebenfalls in einer eigenen Liste. Die Neuerungen stehen Nutzern der Current-Channel-Version 2201 nach einem Klick auf den Coming-Soon-Button sowie allen Usern von Version 2207 per Default zur Verfügung. In der Mac-Variante von Outlook findet sich neben dem Kalender- und People-Symbol ein Aufklappmenü, das ebenfalls eine Option für den Zugriff auf die Aufgaben enthält. Die Option verlinkt jedoch nur zur Web-Variante von To Do, bietet also noch keine echte Integration in die MacOS-Desktop-App. (ubi)