Jetzt krebst Microsoft bei Recall weiter zurück

Die für Windows 11 24H2 auf Copilot+-PCs geplante Recall-Funktion stösst bei Datenschützern auf enorme Missbilligung und wurde zum Bespiel als grösste Datenkrake überhaupt bezeichnet. Bereits einmal machte Microsoft deshalb Zugeständnisse: Die Funktion soll nicht mehr per Default aktiviert sein, sondern vom User explizit eingeschaltet werden müssen ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Nun geht der Windows-Hersteller noch einen Schritt zurück: Recall soll vorerst ausschliesslich Windows-Insidern als Vorschau zugänglich sein. Dies hat Microsoft im Windows Blog bekanntgegeben . Ursprünglich war geplant, die Funktion am 18. Juni 2024 allgemein verfügbar zu machen. Im Blogbeitrag heisst es dazu: "Wir passen das Veröffentlichungsmodell für Recall an, um das Fachwissen der Windows Insider-Community zu nutzen und sicherzustellen, dass die Erfahrung unseren hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entspricht."Als zusätzliches Sicherheitselement soll bei Recall zudem Just-in-Time-Entschlüsselung via Windows Hello zum Einsatz kommen: Recall-Snapshots werden nur dann entschlüsselt und zugänglich, wenn sich der Nutzer authentifiziert. Wann die Recall-Funktion nun den Insidern bereitgestellt wird, ist dem Blogpost allerdings nicht zu entnehmen. (ubi)