Neuer Beta-Channel für Windows 10

Trotz dem anstehenden End of Life für Windows 10 gibt’s nochmal einen Entwicklungsschritt für das bald ausgediente OS: Microsoft eröffnet einen neuen Beta Channel für Windows 10, mit dem Windows Insider weiter neue Features erhalten und testen können. Eins wird im zugehörigen Blog-Beitrag jedoch glasklar kommuniziert: Am nahenden Support-Ende von Windows 10, welches auf den 14. Oktober 2025 angesetzt ist, wird sich dadurch nichts ändern. Aktiviert werden kann der Beta-Zugang über Settings > Update & Security > Windows Insider Program, wo dann der Beta Channel ausgewählt werden kann.Weiter wird klargestellt, dass der Wechsel in den Beta Channel kein Upgrade auf Windows 11 zur Folge haben wird. Stattdessen wird das Upgrade als Option verfügbar sein, falls die entsprechenden Hardware-Voraussetzungen erfüllt sind. Ein Wechsel in den Canary oder Dev Channel hingegen zieht ein Windows-11-Upgrade nach sich. Passiert dies aus Versehen, kann man den Schritt innerhalb eines kurzen Zeitfensters rückgängig machen, danach hilft nur noch die Neuinstallation. Neue Features sollen jeweils erst an Windows Insider und im Anschluss an alle Beta-Nutzer ausgerollt werden.Ganz abgeschaltet wird Windows 10 aber auch im Oktober 2025 nicht: Wie schon beim Vorgänger kann man sich einen erweiterten Support abonnieren. Dieser kostet zwischen 45 und 61 Dollar pro Jahr, der Preis verdoppelt sich im Anschluss jährlich ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (win)