Windows 10 User bekommen Warnung über Support-Ende angezeigt

Verschiedene Windows 10 User haben bereits eine Fullscreen-Meldung angezeigt bekommen, in welcher Microsoft vor dem Supportende des Betriebssystems vom 14. Oktober 2025 warnt. Dies schreibt "Windowscentral" mit Verweis auf Reddit, wo ein Screenshot der besagten Meldung mit der Community geteilt wird. In der Meldung macht Microsoft die User darauf aufmerksam, dass ihr Rechner nicht für ein Upgrade auf Windows 11 berechtigt sei. Als Schaltflächen werden angezeigt, sich mehr Informationen einzuholen oder die Meldung zu einem späteren Zeitpunkt erneut einzublenden. Es besteht nirgendwo die Option, die Meldung nie wieder anzeigen zu lassen.Letztendlich bleibt betroffenen Kunden nur die Wahl zwischen zwei Optionen: Entweder sie kaufen bis zum Ende der Laufzeit von Windows 10 einen neuen PC mit Windows 11 oder sie bezahlen Microsoft für erweiterte Sicherheitsupdates auf Windows 10. Für Business-Kunden wurde dieser Tarif bereits kommuniziert, er beträgt 61 Dollar für das erste Jahr und pro Gerät ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Für Privatkunden wurde noch kein Preis genannt. Das Betriebssystem einfach weiter laufen zu lassen, ist aufgrund hoher Sicherheitsrisiken in Folge ausbleibender Sicherheitsupdates nicht empfehlenswert. (dok)