General Availabiliy des neuen Outlooks für Windows am 1. August

Das neue Outlook kommt: Ab dem 1. August 2024 ist die General Availability (GA) angekündigt, wie verschiedene Plattformen berichten ( via "Windows Report"). Offenbar soll es einen entsprechenden Eintrag im O365-Changelog gegeben haben. Auf der Knowledge-Page zur Migration auf das neue Outlook gibt Microsoft aktuell kein genaues Datum an – einzig der Hinweis, dass man sich dem Datum nähere ist dort zu finden.Das Datum ist vor allem für Unternehmens-Admins spannend, die damit mit der Planung der Migration starten können und dafür vollumfänglichen Support bekommen sollen. Weiter wird ab diesem Zeitpunkt das Wort "Classic" in den Titel der alten, bisherigen Outlook-Version kommen.

Auf dieser Website bietet Microsoft Informationen zur Umstellung und der Produktverfügbarkeit. Aktuell ist man demnach noch in der Opt-in-Phase, auf welche die GA folgt. Danach will man sich mindestens zwölf Monate Zeit lassen, bevor auf ein Opt-out-Modell umgestellt ist, man also bestätigen muss, dass man das neue Outlook immer noch nicht nutzen will. Nach mindestens weiteren zwölf Monaten soll man dann zum "Cutover" kommen – dem Punkt, an dem das alte Outlook dann nicht mehr verfügbar ist (siehe Bild unten). (win)