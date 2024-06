Microsoft: Diese Funktionen kommen für Outlook und Teams

Microsoft hat seine Microsoft 365 Roadmap aktualisiert und kürzlich mehrere neue Funktionen hinzugefügt.Die spannendste Neuerung betrifft die neue Outlook-für-Windows-App sowie Outlook für das Web. Diese Outlook-Versionen erhalten erstmals eine Unterstützung für das Anheften von Ordnern. Allerdings kommt das Feature erst im November als Vorschau und soll dann im Dezember allgemein verfügbar werden. Microsoft schreibt dazu in der Roadmap: "Greifen Sie ganz einfach auf Ihre am häufigsten verwendeten Ordner zu, indem Sie diese in der linken Navigationsleiste im neuen Outlook für Windows und Web anheften. Diese Funktion vereinfacht die Navigation und sorgt dafür, dass Ihre wichtigsten Ordner immer in Reichweite sind." Ausserdem erhält das neue Outlook die Möglichkeit, dass Nutzer in der Outlook für Windows-App alle Arten von Anhängen in der jeweiligen Desktop-App per Doppelklick öffnen können. Besitzer eines iPhones werden zudem PDF-Dokumente in der App öffnen und sie in Word-Dateien konvertieren können. Diese Funktionen sollen ab August 2024 offiziell verfügbar werden.