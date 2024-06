Marketing-Tool Hubspot wird in Microsoft Teams Webinar integriert

Microsoft hat die Integration von Hubspot in Microsoft Teams-Webinaren angekündigt . Hubspot ist eine B2B-Marketing-Automatisierungsplattform, mit der die Lead-Bewertung und -Priorisierung verbessert werden kann. Neu können Unternehmen Webinar-Ereignisse und Aktivitätsdaten ihrer Marketingaktivitäten, die Erstellung neuer Kontakte und die datengesteuerte Kundenansprache leichter angehen.Durch die Nutzung von Teams-Webinaren generierten Veranstaltungsdaten können Firmen personalisierte Marketingkampagnen erstellen. Durch die Integration wird die Synchronisierung von Webinar-Registrierungs- und Teilnehmerdaten aus Teams-Webinaren mit Hubspot-Marketing-Events möglich, welche zur Kontakt-Segmentierung verwendet werden können.Details zur Installation des Connectors für Microsoft-Team-Events in Hubspot finden sich unter Verbinden von Hubspot und Microsoft Teams. Nachdem der Connector installiert wurde, sehen Benutzerinnen und Benutzer eine neue Registerkarte namens Webinareinstellungen in den Hubspot-Integrationen bzw. verbundenen Apps. Eine ausführliche Konfigurationsanleitung findet sich hier Diese Funktion ist nur für Benutzer der Microsoft Teams-Integration verfügbar, deren Administratoren die Integration mit der Option "Vollständige Installation" installiert haben. Die Integration wurde unter Verwendung der neuen Microsoft Teams Webinar-APIs in Microsoft Graph entwickelt. (cma)