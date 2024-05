Microsoft stellt Support für Teams Classic bald ein

Wer noch den altbekannten, von Microsoft als Classic bezeichneten Teams-Client nutzt, kann dies weiterhin tun. Mit Support für Teams Classic ist per 1. Juli 2024 allerdings Schluss . Das bedeutet zunächst, dass es für die alte Teams-Variante ab Juli keine Updates mehr gibt und dass Teams Classic nach dem 23. Oktober 2024 auf nicht mehr unterstützten Systemen wie Windows 7, 8, 8.1 und MacOS Sierra 10.12 vollständig blockiert wird.Um der Nutzerschaft den Umstieg auf den neuen Teams-Client schmackhaft zu machen, hat Microsoft nun einen Feature-Vergleich in Form einer ordentlich langen Liste mit dem Titel "Features, die sich im neuen Microsoft Teams ändern" publiziert. So kann man etwa nicht mehr direkt aus dem Chat auf Kontakte zugreifen. Dafür ist jetzt die neue People App zuständig. Ebenfalls in eine App innerhalb Teams ausgelagert wurden die Einstellungen, nun zugänglich über das Mehr-Optionen-Menü (…) in der Titelleiste. Und so weiter, und so fort. Die Liste zeigt sowohl gestrichene Features als auch verbesserte und neue Möglichkeiten auf und eignet sich als Informationsquelle, um das neue Teams besser kennenzulernen. (ubi)