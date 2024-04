Microsoft integriert neues Teams auch in Teams Rooms

Microsoft rollt ein neues Teams Rooms-Update auf die Version 5.0.111.0 aus. Teams Rooms hiess früher Skype Room und ermöglicht als Collaboration-Lösung vor allem das Management von Meetingräumen. Das jetzige Softwareupdate markiert nun den endgültigen Abschied vom Rooms-Support für Skype for Business (Server und Online). Das ist nicht sonderlich überraschend, denn der Support für Skype for Busines wurde offiziell im Oktober 2023 eingestellt Das Update erfolgt via Microsoft Store oder manuell. Mit ihm integriert Microsoft in Teams Rooms auch die neue Teams-App, die bereits als Desktop-Variante verfügbar ist. Weitere Neuerungen sind eine native Unterstützung für 4K-fähige Bildschirme sowie Zero Touch Deployment mit Windows Autopilot und das Pro Management Portal. Alle neuen Features lassen sich in den Release Notes nachlesen.Skype für Privatpersonen ist übrigens nicht tot, Microsoft hat dem Messenger jüngst sogar mit einem kompletten Redesign neues Leben eingehaucht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (cma)