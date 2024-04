Verfügbarkeit der klassischen Teams-Version wird bis 1. Juli 2025 verlängert

Mit der Veröffentlichung der neuen Teams-Version im vergangenen Herbst wollte Microsoft den Umstieg forcieren und alle Anwender, die nach wie vor mit der alten Version unterwegs waren, bis 31. März dieses Jahres automatisch migrieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Später hiess es dann, man werde die alte Teams-Version per Ende Juni auslaufen lassen. Doch auch damit wird jetzt nichts. Wie einem Support-Dokument zu entnehmen ist, wird der Support für die klassische Teams-App per 1. Juli 2024 eingestellt. Ab diesem Stichtag gibt es keine Updates mehr, doch lässt sich die Anwendung nach wie vor einsetzen. User werden zudem via Einblendungen auf das Support-Ende aufmerksam gemacht. Und erst per 1. Juli 2025 ist dann definitiv Schluss für die alte Teams-Version.Eine Ausnahme gibt es allerdings für Nutzer von nicht mehr unterstützten Betriebssystemen wie Windows 7 oder Windows 8.x. Hier werden ab August Warnmeldungen angezeigt. Per 23. Oktober kann die App dann nicht mehr eingesetzt werden und wird seitens Microsoft blockiert. (rd)