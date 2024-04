Google legt Android- und Hardware-Teams zusammen

Die Entwicklungen rund um die Künstliche Intelligenz haben bei Google zu einer grundlegenden Reorganisation geführt, wie einem Bericht von "The Verge" zufolge CEO Sundar Pichai bekannt gegeben hat. So wurde eine neue Abteilung namens "Plattform and Services" ins Leben gerufen, die nicht nur für alle Pixel-Produkte und Android, sondern auch Chrome sowie ChromeOS umfasst. Chef der neuen Abteilung wird Rick Osterloh, der zuvor im Rang eines Senior Vice President der Hardware-Sparte vorstand. Hiroshi Lockheimer, der bis anhin für Android, Chrome und ChromeOS verantwortlich zeichnete, soll künftig bei anderen Projekten von Google und Alphabet eingesetzt werden.Osterloh wie auch Lockheimer betonen gegenüber "The Verge", der Schritt sei keinesfalls aufgrund von Rivalitäten oder eines internen Machtkampfs erfolgt. Vielmehr habe man das Vorhaben bereits seit zwei Jahren diskutiert und jetzt sei der richtige Zeitpunkt dafür gekommen. Die Konsolidierung der Teams helfe dabei, Innovationen umfassend durchzuführen, wofür umfangreiches Wissen über die Hardwaresysteme bis hin zu allen Schichten des Software-Stacks erforderlich sei, erklärt Osterloh. Durch die Zusammenlegung der Teams könne Google zudem KI viel schneller in alle Produkte integrieren. (rd)