Google Cloud Next 2024: KI-Support für so ziemlich alles

Im Rahmen der Konferenz Google Cloud Next 2024, die derzeit in Las Vegas stattfindet, wurden zahlreiche Neuerungen im Cloud-, Security- und nicht zuletzt auch im KI-Bereich angekündigt. Google Workspace bekommt mit Google Vids etwa eine neue KI-unterstützte App zur Erstellung von Videos, die im Juni ausgerollt werden soll. Google Vids soll den ganzen Prozess der Video-Erstellung vom Storyboard bis zu Schnitt und Voice-over unterstützen. Zu finden wird die App in Workspace neben den altbekannten Anwendungen wie Docs und Slides sein. Im Video unten ist das Tool in Aktion zu sehen. Weiter gibt’s ein neues Security-Add-on mit KI-Unterstützung, das für 10 Dollar pro User zu haben sein wird. Daneben gibt’s eine ganze Reihe kleinerer Neuerungen wie Tabs in Google Docs, eine Voice-Unterstützung für das Verfassen von E-Mails in Gmail und mehr Sprachen für die Live-Übersetzung in Google Meet.







Auch schraubt Google an seiner Cloud-Infrastruktur und gibt Upgrades an seiner AI Hypercomputer Infrastructure bekannt. Darunter etwa die Verfügbarkeit von Cloud TPU v5p und A3 Mega VMs basierend auf der Nvidia H100 Tensor Core GPU und neuen Hyperdisc ML Block Storage, der für KI-Tasks optimiert ist. Details zum Upgrade für AI Hypercomputer

Weiter kündigt Google Gemini for Google Cloud an. Dabei handelt es sich um einen neuen GenAI-Assistenten für Devs, Google Cloud Services und -Applikationen. Google verspricht mit Gemini for Google Cloud Hilfe beim Entwickeln (Gemini Code Assist), bei der Arbeit mit grossen Datenmengen und Datenbanken und für Security-Aufgaben. Detaillierte Informationen finden sich an dieser Stelle.