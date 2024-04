Google rollt Find-My-Device für Android aus

Google nutzt jetzt sein eigenes Crowdsourced-Netzwerk, um den Standort von Offline-Android-Geräten zu übermitteln – ähnlich wie dies Apple mit seinem Wo-ist-(Find My)-Netzwerk schon lange bietet. Mit Find My Device können Android-Smartphones auch dann gefunden werden, wenn sie offline sind. Wer ein Pixel-Handy besitzt (Pixel 8 und 8 Pro): Es ist sogar möglich, das Gerät zu finden, wenn es ausgeschaltet ist oder der Akku leer ist. Das Android-Netzwerk umfasst laut Google über eine Milliarde von Android-Geräten . Find my Device für Android wird ab sofort weltweit ausgerollt, beginnend in den USA und Kanada.Ab Mai 2024 wird das Find-My-Device-Netzwerk Bluetooth-Tags von Chipolo und Pebblebee unterstützen. Mit den Tags der beiden Hersteller können Schlüssel, ein Gepäckstück oder ein Portemonnaie lokalisiert werden. Die Tracker-Tags von Chipolo und Pebblebee wurden, so Google , speziell für das Find-My-Device-Netzwerk entwickelt und sollen mit den Warnmeldungen für unbekannte Tracker unter Android (und iOS) kompatibel sein. Im Laufe des Jahres sollen weitere BT-Tags von Eufy, Jio, Motorola und anderen hinzukommen. (cma)