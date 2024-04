Google plant möglicherweise KI-Suche gegen Bezahlung

Google experimentiert seit geraumer Zeit mit KI-basierten Antworten auf Suchanfragen. Nun bestehen offenbar Pläne, diese Dienste bei einer globalen Ausweitung gegen Bezahlung anzubieten, wie die "Financial Times" (Paywall, via "Golem") unter Berufung auf interne Quellen schreibt . Denkbar wäre, dass nur Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes Google One AI Premium die KI-basierte Google-Suche nutzen könnten. Allerdings sei auf Management-Ebene noch nichts entschieden. Offiziell hält sich Google ohnehin bedeckt und gibt kein konkretes Statement ab.Gegenwärtig sind die KI-Suchresultate einem ausgewählten Kreis von Abonnenten in den USA zugänglich. Da die Suchresultate der KI mehr Rechenleistung benötigen und einen deutlich höheren Mehrwert bieten als die konventionellen Suchergebnisse, ist der Gedanke naheliegend, diese Dienstleistung zusätzlich zu monetarisieren – zumal weiterführende KI-Dienste sowohl bei Google als auch bei Konkurrenten oftmals eine Bezahlung in Form eines Abos erfordern. (dok)