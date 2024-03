Googles Suchmaschine filtert künftig KI-Inhalte

Google überarbeitet den Filter seiner Suchmaschine, wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag schreibt . Ziel ist es, den Usern mehr relevante Inhalte zu präsentieren und weniger Seiten, deren einziges Ziel darin besteht, in den Suchresultaten möglichst weit oben zu erscheinen. Google möchte vor allem verhindern, dass Webseiten, die hauptsächlich durch KI generierte oder optimierte Inhalte präsentieren, im Suchranking bevorzugt werden. Wie genau die Suchmaschine menschlich erstellte Inhalte von automatisch generierten Inhalten unterscheidet, verrät der Tech-Riese aber nicht. Stattdessen wird umschrieben, dass das Unternehmen eine Vielzahl an Signalen und Systemen verwende.Ebenfalls als Spam klassifiziert werden künftig Webseiten, die auf einer abgelaufenen oder übernommenen Domain basieren und Inhalte anzeigen, die nichts oder wenig Bezug zum vorherigen Inhalt der Domain haben.Google weist darauf hin, dass das Ranking in den Suchresultaten für Webseitenbetreiber sowie Content Creator im Zuge des Updates nicht negativ beeinflusst werde, sofern der Hauptteil der Website manuell erstellt worden ist und relevante – sprich keine kopierten – Informationen ersichtlich seien. (dok)