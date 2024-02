Stack Overflow verkauft Google Zugang zu seinen Daten

Stack Overflow verfügt über eine gigantische Wissensdatenbank im Developing-Bereich und möchte nicht, dass diese Daten unkontrolliert und gratis nach aussen getragen werden. Daher hat das Unternehmen eine neue API namens OverflowAPI extra für KIs erstellt, damit diese den Datensatz von Stack Overflow durchforsten können – natürlich gegen Bezahlung. Dies schreibt das Portal "Techcrunch". Der erste Kunde, welcher diese API nutzt, ist Google für seine KI Gemini. Über die Kosten der Nutzung hüllen sich beide Unternehmen in Schweigen. Die Zusammenarbeit ist aber keine Einbahnstrasse. Stack Overflow möchte die Partnerschaft mit Google nutzen, um die eigene Plattform mit zusätzlichen KI-Funktionen anzureichern. Als Beispiel werden etwa ein Moderations-Assistent auf der Website genannt oder die Möglichkeit, simplere Fragen auf der Website direkt durch die KI beantworten zu lassen.Auch Google möchte weitergehen als nur Gemini durch die Datenbank von Stack Overflow zu jagen. Google plant zusätzlich, Stack Overflow direkt in die Google Cloud Konsole zu implementieren. So können Entwickler Fragen und Antworten auf der Plattform direkt auf Google Cloud einsehen. Damit möchte Google den Nutzern seiner Plattform den Workflow vereinfachen, da alles an einem Ort ersichtlich ist. Stack Overflow und Google bilden in diesem Zusammenhang keine exklusive Partnerschaft. Es steht allen weiteren KI-Anbietern offen, gegen entsprechende Bezahlung OverflowAPI zu nutzen. (dok)