Google Maps erhält Generative-AI-Unterstützung

Google stattet seine wohl meistgenutzte App, Google Maps, mit KI- beziehungsweise LLM-gestützten Neuerungen aus. So sollen grosse Sprachmodelle durch Analyse der angezeigten Karten bei der Suche nach Shopping-Empfehlungen oder Restaurants detaillierte Informationen zu 250 Millionen Orten sowie vertrauenswürdige Erkenntnisse aus Googles 300-Millionen-köpfigen Local Guide Community liefern. So kann man zum Beispiel nach Restaurants in San Francisco mit einem Vintage Vibe oder Aktivitäten für einen Regentag suchen, die Suche im Dialog weiter verfeinern und erhält realistische Ergebnisse auf Basis der Local-Guide-Meinungen.Die neuen Möglichkeiten sind laut Google vorerst ein Experiment und bis auf weiteres nur in den USA für bestimmte Local-Guide-Teilnehmende zugänglich. Google verspricht jedoch, dass sie im Lauf der Zeit allgemein verfügbar werden. Und: Es handle sich erst um den Anfang davon , wie Google den Maps-Dienst mithilfe von generativer KI anreichern wolle. (ubi)