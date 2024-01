Google Maps neu mit 3D-Navigation

Google hat für Google Maps ein neues Feature zum Testen freigeschaltet, welches bei aktiver Navigation zu Fuss oder mit einem Fahrzeug die Gebäude dreidimensional visualisiert, um die Orientierung zu erleichtern. Dies berichtet "9to5Google". Die neue Darstellungsform funktioniert sowohl auf dem Smartphone, als auch im Auto, wenn das Smartphone via Android Auto eingebunden ist. Um das neue Design zu aktivieren, muss über das Layer-Feld oben rechts auf der Karte der Layer 3D angeklickt werden. Die 3D-Ansicht an und für sich ist nichts Neues, lediglich die Darstellung während der Navigation.Da Google das Feature derzeit am Testen ist, ist es möglicherweise noch nicht für alle User verfügbar. Auch ist die Abdeckung mit 3D-Gebäuden noch bei weitem nicht flächendeckend. Um herauszufinden, ob dreidimensionale Gebäude angezeigt werden, recht es, wenn bei aktiviertem Layer genügend weit hereingezoomt wird. (dok)