Google Maps neu mit immersiver Darstellung und KI-Suchfunktion

Google erhöht die Funktionalität von Maps mit einem grossen Update, wie der Konzern in seinem Blog schreibt . Die Suchfunktion ermöglicht nun viel präzisere Eingaben. So kann man nun beispielsweise nach einer gewissen Zeitschrift suchen und Google Maps schlägt einem alle Orte vor, an welchen diese gekauft werden kann. Oder man sucht nach Latte Art und findet Cafés, die einem einen künstlerisch gehaltvollen Cappuccino servieren. Die Informationen werden mittels KI verarbeitet, als Datenquelle verwendet Maps hauptsächlich Bilder von den Rezensionen und Firmenbeschreibungen. Auf der Karte werden die gefundenen Ergebnisse auch mit einem passenden Bild anstatt mit einem neutralen Icon markiert.Um bestimmte Orte besser zu finden, kann Google Lens nun mit Augmented Reality verwendet werden. Indem die Kamera die Strasse oder die Gegend scannt, wird die gesuchte Kategorie visuell hervorgehoben. Anstatt dass man also beispielsweise bei der Suche nach einem Geldautomaten alle 30 Meter aufs Display schaut, um zu überprüfen, ob man nun etwa auf der Höhe des Automaten angelangt ist, zeigt Lens mithilfe der Kamera genau an, wo sich der Geldautomat befindet.