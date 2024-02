Google verspricht Millionenförderung für europäische KI-Kompetenzen

Google stellt unter dem Dach der sogenannten AI Opportunity-Initiative 25 Millionen Euro für die Förderung von KI-Schulungen und -Kompetenzen in Europa zur Verfügung. Die Mittel sollen vor allem benachteiligten und unterversorgten Bevölkerungsgruppen zugutekommen, wie Matt Brittin, Präsident Google Europe, Middle East and Africa, in einem Blog-Beitrag schreibt. Zunächst will das Unternehmen zehn Millionen Euro bereitstellen, um Arbeitnehmern entsprechende KI-Fähigkeiten zu ermöglichen und "um nicht den Anschluss zu verlieren". Darüber hinaus ruft Google Sozialunternehmen und gemeinnützige Organisationen auf, Bewerbungen einzureichen, um dabei zu helfen, geeignete Zielgruppen zu erreichen. "Ausgewählte Organisationen erhalten massgeschneiderte und moderierte Schulungen zu grundlegenden KI-Themen in den jeweiligen Landessprachen, die direkt an die Arbeitnehmer in ihren Gemeinden vermittelt werden, sowie Bargeldzuschüsse für wichtige Begleitmassnahmen wie Kinderbetreuung oder Lohnausgleich, um die Lernbarriere zu beseitigen", erklärt Brittin.Aber auch KI-Start-ups sollen profitieren. Google plant laut eigenen Angaben eine Reihe sogenannter Growth Academies in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika. Sie sollen Start-ups mit Google-Produkten, Best Practices und Expertenkontakten dabei helfen, KI-Lösungen in den drei Bereichen Gesundheit, Bildung und Cybersicherheit zu entwickeln und sie erfolgreich zu skalieren. Für die Growth Academy: AI for Health können sich interessierte Start-ups bereits bewerben.Darüber hinaus erweitert Google den kostenlosen KI-Grundlagenkurs. Diesen bietet das Unternehmen künftig in 18 Sprachen an. Und auch das Google-Career-Certificates-Programm soll vor allem im KI-Bereich wachsen. (sta)